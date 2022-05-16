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Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüyle ilgili soruşturma

Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüyle ilgili soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Yıldız, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde işe gitmek üzere 06 KHA 35 plakalı aracına bindi. Yokuşta aracını çalıştıramayınca arka kısmına geçerek itmeye başlayan Yıldız, bu sırada geri gelen aracının altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tanık olarak dinlenecekti: Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin esrarengiz ölümüTanık olarak dinlenecekti: Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin esrarengiz ölümü3. Sayfa

 SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Bu kapsamda bilgisine başvurulan N.K. isimli görgü tanığı, evinde bulunduğu sırada dışarıdan gelen ses üzerine pencereye çıktığını belirterek, "Dışarı baktığımda, araç altında bir çift ayak gördüm. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdim." ifadesini kullandı. Ayrıca başsavcılığın talimatıyla Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılacak.

1 HAFTA SONRA TANIK OLARAK DİNLENECEKTİ
Erol Yıldız, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale edildiği iddiasıyla görülen 19 sanıklı davanın 23-25 Mayıs'taki celselerinde tanık olarak dinlenecekti.

Etiketler suç polis koruma
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