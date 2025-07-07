Muhuttin Böcek görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu

Makas attığını iddia ettiği kadın şoföre kabusu yaşattı!

4 ilde yüzlerce dönüm arsa satışa çıktı! İstanbul da listede

Bakan Şimşek imzaladı; maaş zam oranı resmen belli oldu

Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti

''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmüyle ilgili çok konuşulacak iddia

Bahçesini sulamak için yaptığı ''çüş'' dedirtti!

Antalya'da 1 kişiyi yaralayan aslanın kaçma anı kamerada

Kız kardeşini defalarca bıçaklayıp başını kesmeye çalıştı!

Gözaltına alınan Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı

Yine bir kayıp çocuk vakası: 8 yaşındaki Melih öyle bir yerden çıktı ki...

Şeyma Subaşı Bodrum'da aşka geldi: Dudak dudağa aşk pozu olay oldu

Bu iddia ortalığı karıştırır: ''20 CHP'li milletvekilinin istifası cebinde''

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 evladımızın son anlarına dair görüntüler ortaya çıktı!

Yine bir kadın yine şüpheli ölüm! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Darbeye teşebbüsle suçlanıyor: Ayşe Barım davasında 11 ünlü isme zorla getirme kararı

Aşiret düğününde gelin ve damada takı değil adeta bir servet takıldı!

Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçik sayısı 12'ye yükseldi!