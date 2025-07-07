Muhuttin Böcek görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhuttin Böcek'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında ‘Rüşvet Alma’ suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 05 Temmuz 2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.
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