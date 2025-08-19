  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Müjdat Gezen hakkında ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' soruşturması!

Müjdat Gezen hakkında ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' soruşturması

Müjdat Gezen hakkında ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' soruşturması
Güncelleme:

Usta Sanatçı Müjdat Gezen, bundan yaklaşık 1 yıl önce gazeteci Ayşenur Arslan'la yaptığı Youtube programında kullandığı ifadeler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla ifade verdi.

Kendisine ait Youtube kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğüne ifade verdi. Gezen’in ifadesinde, “Soruşturmaya konu olan bölümde geçen sözlerim espri amacıyla söylenmiştir" dediği öğrenildi.

 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, 'Müjdat Gezen ile Bizim Ev' adlı Youtube programında kullandığı ifadeler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Müjdat Gezen, avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelerek ifade verdi.

'BURADAKİ İFADEM ÜLKEMİN KADININI YÜCELTMEK İÇİNDİR'

Müjdat Gezen'in emniyetteki ifadesinde "Müjdat Gezen ile Bizim Ev’ isimli Youtube hesabı bana aittir. Soruşturmaya konu olan bölümde geçen sözlerim espri amacıyla söylenmiştir. Buradaki ifadelerin halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yönü yoktur. Programda geçen ‘Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘Anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dediği öğrenildi. Gezen, ifadesini verdikten sonra avukatıyla emniyetten ayrıldı. (DHA)

 

 

 

DHA

text-ad
Etiketler soruşturma müjdat gezen ifade ifade verdi halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''AK Parti'ye geçeceği'' iddia edilen CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama ''AK Parti'ye geçeceği'' iddia edilen CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için İstanbul'da... Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için İstanbul'da... Araç sahipleri dikkat! Artık takip, kamera ve acil durum butonu zorunlu olacak! Araç sahipleri dikkat! Artık takip, kamera ve acil durum butonu zorunlu olacak! Otoyoldaki trafik teröristleri kamerada: Yol kesip sürücüyle tartıştılar! Otoyoldaki trafik teröristleri kamerada: Yol kesip sürücüyle tartıştılar! Liposuction ameliyatı için Türkiye'ye gelen gurbetçi kadının hastaneden cenazesi çıktı Liposuction ameliyatı için Türkiye'ye gelen gurbetçi kadının hastaneden cenazesi çıktı Süper Lig'te yeni sezonda koltuğuna veda eden ilk teknik direktörü o oldu Süper Lig'te yeni sezonda koltuğuna veda eden ilk teknik direktörü o oldu Hadise de Nicki Minaj akımına katılıp, akımın hakkını verdi Hadise de Nicki Minaj akımına katılıp, akımın hakkını verdi İstanbul'da servisin test sürüşünde 17 milyon liralık Ferrari kazası... İstanbul'da servisin test sürüşünde 17 milyon liralık Ferrari kazası... Bahçeli'den Özel hakkında çok ağır ifadeler Bahçeli'den Özel hakkında çok ağır ifadeler Balıkesir sabaha kadar depremlerle sarsıldı Balıkesir sabaha kadar depremlerle sarsıldı
Korkulan oldu... Bir cennetimiz yok oldu, Türkiye'nin coğrafi haritası değişti! Korkulan oldu... Bir cennetimiz yok oldu, Türkiye'nin coğrafi haritası değişti! Çerçioğlu Özel'i mahkemeye verdi: ''Namusuma dokundu'' Çerçioğlu Özel'i mahkemeye verdi: ''Namusuma dokundu'' Seda Sayan, makyajsız aşk pozuyla dikkatleri üzerine çekti Seda Sayan, makyajsız aşk pozuyla dikkatleri üzerine çekti İstanbul Boğazı'na sıfır noktadaki binlerce sıfır km araç kamerada İstanbul Boğazı'na sıfır noktadaki binlerce sıfır km araç kamerada Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden dikkat çeken açıklama Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden dikkat çeken açıklama Melis Sezen'i cesur dekolteli tercihi nedeniyle fena ''ti''ye aldılar! Melis Sezen'i cesur dekolteli tercihi nedeniyle fena ''ti''ye aldılar! Eşini öldürüp, aylarca küvette saklayıp, konulduğu cezaevinden firar etti! Eşini öldürüp, aylarca küvette saklayıp, konulduğu cezaevinden firar etti! Bir sosyal medya cinayeti daha: Pınar Altuğ'u da öldürdüler! Bir sosyal medya cinayeti daha: Pınar Altuğ'u da öldürdüler! CHP'li 16'ncı belediye başkanı da tutuklandı, Mansur Yavaş resti çekti! CHP'li 16'ncı belediye başkanı da tutuklandı, Mansur Yavaş resti çekti! ''Bay Kemal''i kızdırdılar: Mansur Yavaş iddiasına ilk yanıt! ''Bay Kemal''i kızdırdılar: Mansur Yavaş iddiasına ilk yanıt!