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Mumcu ailesinin avukatından Sedat Peker açıklaması

Mumcu ailesinin avukatından Sedat Peker açıklaması

Mumcu ailesinin avukatı Halil Sevinç, Sedat Peker'in gazeteci Uğur Mumcu cinayetine ilişkin ortaya attığı iddialarla ilgili 'havada duran iddiaların bulunduğunu ancak hiçbir iddianın altının doldurulmadığını' söyledi.

Mumcu ailesinin avukatı Halil Sevinç, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in gazeteci Uğur Mumcu cinayetine yönelik ortaya attığı iddialarla ilgili konuştu.

Sevinç, yaptığı açıklamada, 'havada duran iddiaların bulunduğunu ancak hiçbir iddianın altının doldurulmadığını' söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İkisinde de suyu bulandırmak istiyorlar. Devlet, hukuk devletiyse, bu iddiaların hepsini araştırıp ortaya koyması gerekiyor. Davada son sözümüz vardı, ‘Tetikçiler bunlarsa, tetiği çektirenler kim?’ diye. O soru hâlâ askıda duruyor."
'Altı doldurulamayan iddialar bütünü'
Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Sevinç, "MİT’in, cinayeti MOSSAD’ın işlediğine dair bilgisi olduğu" iddiası ile Peker’in iddiasına dikkat çekti.  Sevinç, "Altı doldurulamayan iddialar bütünü" ifadelerini kullandı.

Davada Mumcu'nun aracına bomba yerleştirdiği belirtilen Oğuz Demir’in Türkiye’de olduğuna yönelik ihbara ilişkin de Sevinç, "Türkiye’deyse, devletin Emniyet güçleri niye bunu çıkarmıyor? Bir sürü soru işareti. Hukuk devleti miyiz, aşiret devleti miyiz belli değil" diye konuştu.

Sedat Peker, yayımladığı videolarda gazeteci Uğur Mumcu cinayetine yönelik ortaya attığı iddialarda eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı işaret etmişti.

 

Cumhuriyet

Etiketler Mehmet Ağar Gazeteci Uğur Mumcu Sedat Peker
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