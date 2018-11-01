Münbiç'teki devriyeden ilk görüntü geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç'te ABD askerleriyle birlikte icra edilen devriye faaliyetlerine ilişkin ilk fotoğrafları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Münbiç konusunda devam etmekte olan faaliyetler, 'Münbiç Yol Haritası' ve 'Güvenlik Prensipleri' çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda karşılıklı yürütülen planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim çalışmaları sonucunda müşterek birleşik devriyelerin icrasına 1 Kasım 2018'de saat 15.53 itibariyle başlanmıştır. Devriyeler Münbiç Yol Haritası'nda belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecektir" denilmişti.

Bakanlık, söz konusu devriye faaliyetlerine ilişkin ilk fotoğrafları paylaştı.

Türkiye ve ABD Menbiç’te ortak devriyeye başladı