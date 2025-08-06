Murat Çalık hakkında yeni gelişme! Gözler Adli Tıp'ta

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın hastanedeki tektik süreci tamamlandı ve hastane raporu Adli Tıp'a gönderildi.

Tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Çalık'ın hastanedeki tetkik süreci tamamlandı, hastane raporu hazırladı.

Rapor, Adli Tıp'a gönderildi. Halk Tv'nin aktardığı bilgilere göre, Çalık bugün tekrar hastaneden cezaevine gönderilecek ve burada tekrar Adli Tıp kararı beklenecek.

HalkTV