Murat Dağı’ndaki ÇED raporu iptal edildi

Çalışmalara ilişkin verilen ÇED raporunun iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle Kütahya İdare Mahkemesi’nde açılan davada karar açıklandı.

Mahkemenin kararında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu” kararının, harita mühendisliği açısından koordinatları onaylanan keşif ve ilgili bölümlerde yer alan açıklamalar bağlamında, biyoloji ve kimya bilimi ile çevre, hidrojeoloji, jeoloji, maden, orman ve ziraat mühendislikleri açısından uygun olmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.

“HUKUKA UYGUN BULUNMADI”

Projenin insan sağlığı, orman ve bitki varlığı, hayvanlar, yeraltı ve yüzey suları ile tarım alanları açısından önem arz eden riskler barındırdığı aktarılan kararda, “ÇED raporunun anılan risklere yönelik alınacak tedbirler bakımından yetersiz olduğu ve birtakım eksiklikler içerdiği, başka bir ifadeyle söz konusu risklerin, dava konusu ÇED raporu ile alınması taahhüt edilen tedbirlerle giderilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, 08.05.2019 tarihli ve 5508 sayılı ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu’ kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

“MÜCADELEMİZ SONUÇ VERDİ”

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da yaptığı yazılı açıklamada, “Murat Dağı için mücadelemiz sonuç verdi. Murat Dağı davasında mahkeme, ÇED olumlu kararını iptal ederek, Gediz Havzası ve çok önemli su kaynaklarını barındıran Murat Dağı’nın yok olmasına izin vermedi. Termik santrallere filtre takılmamasını ‘veto’ ettirdikten sonra ikinci mücadeleden de zaferle ayrıldık. Karar tüm bölge halkına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Siyanür ile altın aramada zehir tehlikesiİlçeye bağlı Karaağaç köyü sınırlarındaki 510 hektarlık alanda altın aranması için verilen ÇED raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması için Kütahya İdare Mahkemesi’ne başvurulmuştu.

“SULAR ZEHİRLENECEKTİ”

Eskişehir Çevre ve Koruma Derneği Başkanı Sadık Yurtman, Murat Dağı’nda yapılacak olan siyanür ile altın ve gümüş arama sonucu Kütahya ve Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Adapazarı, Bilecik, Uşak, Denizli, Aydın, Manisa, İzmir illerinin de içme-kullanım ve tarımsal sularının zehirleneceği iddiasında bulunmuştu. AA

