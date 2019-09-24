Murat Eren’in davası bir kez daha ertelendi

Yüzbaşı Murat Eren’in davası, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti.

Cumhuriyet gazetesinden Sena Yaşar'ın haberine göre çok sayıda yurttaş, gazeteci ve siyasetçinin katıldığı duruşmada, mahkeme son dakikada “kamu güvenliği”ni gerekçe göstererek, duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Duruşmaya sadece Murat Eren ile avukatı alındı. Heyet, Murat Eren hakkında gözaltı kararı veren FETÖ’cü hakimlerin meslekten atıldığını gösteren belgenin dosyaya eklenmesini istedi. Avukat Sarıkaya, istenilen belgenin dosyada mevcut olduğunu belirtmesine karşın, belgeyi incelemeyen heyet, duruşmayı 25 Aralık’a erteledi.

‘TÜM DELİLLERİ ÇÜRÜTTÜK’

Cumhuriyet’e konuşan Sarıkaya, Eren’e isnat edilen dellillerin FETÖ tarafından üretilmiş CD olduğunu belirterek, “Bu, FETÖ kumpasıdır. Müvekkilim mağdur oldu diye beraat versin istemiyoruz. Niyetimiz kumpas mağduriyeti yaratmak değil. Ortada hukuksuzluk var. FETÖ’cü hakimler Murat Eren hakkında alelacele, uydurma delillerle karar vermişlerdir. Tüm delilleri çürüttük. Bağımsız Türk yargısından beklentimiz hukuka uygun davranarak beraat vermesidir. Mahkeme süreci oyalıyor. 7 gün içerisinde mahkeme hakiminin reddini talep edeceğiz” dedi.

TEHDİT GİBİ SÖZLER

Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise, Mahkeme Başkanı Türksoy’un, duruşmada, Eren’in savunmasının ardından “Biz sana beraat versek de TSK’ya dönemezsin Bir davan da patlayıcı madde bulundurmaktan var” dediği öğrenildi. Eren’in “patlayıcı madde bulundurmak” suçlamasından olan davasının ise, Atabeyler kumpası kapsamında olduğunun bilirkişi raporlarıyla kanıtlandığı öğrenildi.



