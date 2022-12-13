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Murat Hazinedar gözaltına alındı

Murat Hazinedar gözaltına alındı
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Beşiktaş Belediyesi, 2014 ve 2018 yılları arası dönemle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Murat Hazinedar gözaltına alındı.

Beşiktaş Belediyesi, 2014 ve 2018 yılları arası dönemle ilgili yürütülen "çıkar amaçlı suç örgütü kurma", "rüşvet", "irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16'sı yakalanırken, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı.

Hazinedar 2018 yılında görevden uzaklaştırılmıştı.

Beşiktaş Belediyesi açıklama yapmıştı

Beşiktaş Belediyesi, 2014 ve 2018 yılları arası dönemle ilgili yürütülen soruşturma süreciyle ilgili bir açıklama yaptı. İşte Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan açıklama:

Değerli Beşiktaş Halkına ve Kamuoyuna;

Bugün çeşitli basın yayın organlarında “Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon” başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir sürece ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

T.C. Beşiktaş Belediyesi

Etiketler murat hazinedar gözaltı beşiktaş belediyesi beşiktaş
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