Murat Ongun açıkladı; İBB'ye ''sabotaj'' kamerada!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, akşam saatlerinde Yenikapı - Bayrampaşa arasında metro seferlerinin durmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yenikapı - Bayrampaşa arasında metro seferlerinin durmasına ilişkin çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "metro hatlarına sabotaj yapıldı" iddiasında bulunurken, İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ongun, "Bu görüntülerin nedeni, kablo hırsızlarıdır. Kablo hırsızlarının yakalanması için Emniyet birimlerimiz çalışıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, akşam saatlerinde Yenikapı - Bayrampaşa arasında metro seferlerinin durmasına ilişkin açıklama yaptı. Ongun, kablo hırsızları nedeniyle metro seferlerinin durduğunu kamera görüntüleriyle duyurarak konuyla ilgili emniyet birimlerinin çalıştığını bildirdi.

Murat Ongun'un açıklaması şöyle:

"Bu görüntülerin nedeni, kablo hırsızlarıdır. M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda seferlerimiz sadece Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılabilmektedir. Kablo hırsızlarının yakalanması için Emniyet birimlerimiz çalışıyor."