Murat Ongun İBB davasında yalan makinesi talep etti

Murat Ongun, İBB davasında beyan sahiplerinin cevapları ve kendi savunması için yalan makinesi kullanılmasını talep etti.

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu ttalep dilekçesinde kendisinin savunmasının ve beyan sahiplerinin yalan makinesine bağlanarak konuşmasını talep etti. Ongun, dilekçenin devamında, "11 farklı içerik ve usulden müteakip farklı eylemlerde aynı tanık beyanları aynı içerikte kullanılmıştır" diyerek kendisinin aleyhine kullanılan tanık, gizli tanık ve etkin pişman ifadelerinin birbiriyle çeliştiğini ve mahkemeye sunacakları belgelerde ifadelerin zıt içerik barındırdığını savundu. İBB soruşturmasının "Yüzyılın Soruşturması" olarak adlandırılmasına dikkat çeken Ongun, davanın ulusal ve uluslararası çapta takip edileceğini, bu yüzden yalan makinesinin hayati önem taşıdığını söyledi.