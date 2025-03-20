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Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu

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İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu. Öte yandan Ongun'un gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi’nin de aralarında bulunduğu 87 şüphelinin emniyetteki işlemleri de devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, MASAK raporları uyarınca, İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği’nce el konuldu.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne de el konulmuştu.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kapıyı açan Ongun'a bir polis memurunun gözaltı ve arama kararını gösterdiği anlar yer alıyor. 

Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu - Resim : 1

Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konulduEkrem İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konulduEkonomi

 

DHA/İHA

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu murat ongun
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