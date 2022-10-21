Musa Anter davası AYM'ye taşındı
Gazeteci ve yazar Musa Anter'in 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da öldürülmesine ilişkin dava, zaman aşımı nedeniyle düşürülmüştü. Aile, davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığını duyurdu.
Gazeteci - yazar Musa Anter’in, 20 Eylül 1992 tarihinde Diyarbakır’da öldürülmesine ilişkin açılan davanın bir ay önceki duruşmasında zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilmişti. Aradan geçen zamana rağmen mahkeme heyeti hala gerekçeli kararını açıklamadı.
Anter Ailesi ve avukatları mahkeme heyetinin verdiği karar ardından Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak, gerekçeli karar ardından esasa dair itirazlarını sunacaklarını belirtti.
İstinafa yapılan başvuru üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen gerekçeli kararın açıklanmaması üzerine Anter cinayeti davasında verilen “zaman aşımı” kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındı.
Anter’in oğlu Dicle Anter, sosyal medya hesabından “Musa Anter davasının gerekçeli kararı çıkmadı. İstinafa başvuru yaptıktan sonra 19 Ekim'de de Av. Selim Okçuoğlu ile AYM'ye başvurumuzu gerçekleştirdik” paylaşımında bulundu.
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