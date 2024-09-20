Musa Anter'in oğlu Anter Anter babasının ölüm yıldönümünde hayatını kaybetti

Emekli, memur maaşları ve asgari ücret için 2025 yılı zam tahminlerini açıkladı

THEMİS ''Eylül ayı seçim anketi''ni açıklandı: Bu pazar seçim olsa...

Türkiye'nin dünyanın ''en güvenli'' ve ''en tehlikeli'' ülkeleri sıralamasındaki yeri belli oldu