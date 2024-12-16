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Müsavat Dervişoğlu'nun korumaları gazetecileri tartakladı

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Çorum'da partililerle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun korumaları, gazetecileri darbetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çorum'da düzenlenen etkinlikte partililerle bir araya geldi. Programı görüntülemek isteyen gazetecilerle Dervişoğlu'nun korumaları arasında tartışma çıktı. Dervişoğlu'nun korumaları, basın mensuplarını salondan çıkarmak isteyince yaşanan arbede, fiziki saldırıya dönüştü. Korumalar, bazı gazetecilere saldırarak darbetti.

Programı takip eden Çorum Haber Gazetesi muhabiri Volkan Sınayuç'a yönelik yapılan saldırının ardından, diğer gazeteciler duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine korumalar, diğer gazetecileri hedef alarak fiziki saldırıda bulundu. Gazeteci Cuma Şahin, İHA muhabiri Halil Can Özeker, Leblebi TV Genel Yayın Yönetmeni Erkan Karaca ve Çorum Net TV imtiyaz sahibi Engin Erenler, yakın korumaların küfür, hakaret ve fiziki saldırılarına maruz kaldı.

MHP Sosyal Medya sorumlusu Hüseyin Özkan, saldırı videosunu X hesabından paylaşarak, "Çirkin saldırıyı kınıyor, sorum(N)lu gazetecilik duayeni(!) arkadaşları bir iki kelam etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çorum'da partililerle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun korumaları, gazetecileri darbetti.

Çorum Belediye Başkanı'ndan kınama

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Çorum ziyareti esnasında tek amaçları görevlerini yapmak olan Çorum yerel basın mensuplarımızın hakarete uğrayıp darp edildiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım" diyerek, şunları söyledi:

"Her zaman, her platformda dile getirdiğimiz ve bizim için kıymeti çok büyük olan basın özgürlüğüne karşı yapılan bu kabul edilemez olayı ve buna sebep olanları kınıyor; hakaret ve kötü muameleye maruz kalan tüm basın mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Çorum Gazeteciler Cemiyeti: Asla kabul edilemez

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Çorum ziyareti sırasında basın mensuplarına yönelik gerçekleşen çirkin muameleyi kınadı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nin açıklaması şöyle:

"İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun "Çorum Buluşması" adlı toplantısını takip eden basın mensuplarımızın sözlü ve fiziki saldırıya uğradıklarını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Halkın haber alma kaynağı olan ve kamu görevi yerine getiren gazetecilerin, davetli olarak katıldıkları bir ortamda böylesi bir muameleye maruz kalmaları asla kabul edilemez.

Korumaların zorbalığına maruz kalan meslektaşlarımız Volkan Sınayuç, Cuma Şahin, Erkan Karaca, Halil Can Özeker ve Engin Erenler'e geçmiş olsun diyor, yaşanan hadiseyi esefle kınıyoruz."

Etiketler iyi parti müsavat dervişoğlu koruma gazeteci
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