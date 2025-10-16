Musluklar tıslamaya devam edecek: Planlı su kesintilerinde süre uzatıldı

  1. Anasayfa
Bursa ve İzmir'deki planlı su kesintileri için uzatma kararı alındı. Buna göre planlı su kesintileri Bursa'da 6, İzmir'de ise 15 gün daha devam edecek...

Bursa'da planlı olarak düzenlenen su kesinti uygulaması 6 gün daha uzatıldı. BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 16 Ekim-22 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.’’ İfadelerine yer verildi. 

Bursa'nın ardından bir planlı su kesintisi uzatma kararı da İzmir'den geldi. İzmir'de de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle uygulanan su kesintileri uzatıldı. İki günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin 31 Ekim'e kadar devam edeceği İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklandı. Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede uygulanmaya devam edecek. Yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ve 31 Ekim'de, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30 Ekim'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.

TAHTALI BARAJI’NDA DOLULUK YÜZDE 2,72’YE DÜŞTÜ

Planlı su kesintilerine devam edilmesine rağmen İzmir’de barajlardaki su oranı, her geçen gün azalmaya devam ediyor. İZSU verilerine göre, kentin içme suyunun büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2,72'ye düştü. Ürkmez Barajı'nda su seviyesi yüzde 3,64, Balçova Barajı'nda yüzde 2,15, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 47,8'e geriledi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0,13 olarak kaydedilirken, Gördes Barajı'nda hiç su kalmadı. (DHA)

