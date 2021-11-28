Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu. Yaşananlar nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten köy sakini, ''Şaşırdım, böyle bir yapacağını hiç düşünmezdim'' dedi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çadırın önünde oynadığı sırada kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Müslüme Y.'ın cansız bedeni, kaybolmasının ardından tam 10 gün sonra bulundu. Talihsiz kızın ölümüyle ilgili başta anne ve babası olmak üzere dedesi gözaltına alındı. Aile üyeleri serbest kalırken, dede Hasan Y. tutuklandı. Olay hakkında birçok iddia ortaya atılırken, köy sakinleri ilk kez konuştu.

"HİÇ DÜŞÜNMEZDİK"

Oda TV'de yer alan habere göre Muhtar İbrahim Tosa, ailenin köyden yaklaşık 8 kilometre uzakta, köy halkından izole bir ortamda, çadırda yaşadığını ifade etti. Dede Y.'yi yaklaşık 20 yıldır tanıdığını söyleyen bir köy sakini ise "Şaşırdım, böyle bir yapacağını hiç düşünmezdim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Y. ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.