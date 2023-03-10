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Muş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

Muş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın verilerine göre Muş Merkez'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Muş Merkez'de saat 21.08'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,3 olarak rapor etti.

Etiketler muş deprem afad veri
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