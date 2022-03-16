Mustafa Sarıgül masaya vurdu, sunucuyu korkuttu: Beni sinirlendirdiniz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül katıldığı canlı yayında "Beni sinirlendirdiniz" diyerek masaya vurunca sunucuyu korkuttu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bu defa katıldığı bir YouTube canlı yayınında yaptığı hareketle dikkat çekti.

"BENİ SİNİRLENDİRDİNİZ"

Sarıgül, Pena Youtube kanalında Zeynep Uzun'un konuğu oldu. Sarıgül "Bunu yayınlanmazsanız işte o zaman gelir masaya vururum. Beni sinirlendirdiniz şu anda" dedi ve masaya vurdu.

Sarıgül'ün masaya vurmasıyla sunucu Zeynep Uzun korkarak, "Çok hazırlıksız yakalandım" dedi.