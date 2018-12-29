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  3. 29 Aralık 2018 20:55

Mustafa Sarıgül'den Şişli'de dev miting

CHP Şişli Belediye Başkan aday adayı Mustafa Sarıgül 2018'in son haftasonunda Şişli'de Şişlililerle buluşmaya hazırlanıyor.

Mustafa Sarıgül'den Şişli'de dev miting
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Şişli Belediyesi'nin "efsane başkanı" Mustafa Sarıgül, 30 Aralık Pazar günü saat 15:30'da Şişli Feriköy'de Şişlililerle buluşmaya hazırlanıyor.

"Yan yana, kol kola olacağız" diyen Mustafa Sarıgül tüm Şişlilileri Feriköy Yayla Mahallesi Dilek sokağa davet etti.

Sarıgül Şişli'de yapacağı miting öncesi resmi Twitter hesabından "Bu Pazar günü Şişli'nin ışıklarını yeniden yakmak üzere Feriköy'de yurttaşlarımla buluşuyorum. Yeni Feriköy'ü, Yeni Şişli'yi konuşmak üzere, saygıyla, sevgiyle.." ifadelerini paylaştı.

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