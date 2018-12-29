Mustafa Sarıgül'den Şişli'de dev miting

Şişli Belediyesi'nin "efsane başkanı" Mustafa Sarıgül, 30 Aralık Pazar günü saat 15:30'da Şişli Feriköy'de Şişlililerle buluşmaya hazırlanıyor.

"Yan yana, kol kola olacağız" diyen Mustafa Sarıgül tüm Şişlilileri Feriköy Yayla Mahallesi Dilek sokağa davet etti.

Sarıgül Şişli'de yapacağı miting öncesi resmi Twitter hesabından "Bu Pazar günü Şişli'nin ışıklarını yeniden yakmak üzere Feriköy'de yurttaşlarımla buluşuyorum. Yeni Feriköy'ü, Yeni Şişli'yi konuşmak üzere, saygıyla, sevgiyle.." ifadelerini paylaştı.