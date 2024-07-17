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Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında sosyal medyada yayılan video ile ilgili açıklama yaptı. Mustafa Sarıgül o video ile ilgili "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. " açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı.

Mustafa Sarıgül, ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dolaşıma sokulan video hakkında açıklama yaptı.

Sarıgül, videonun montaj ve şantaj içerdiğini belirterek, "Bu çirkin iftiralar atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız" dedi.

"Yargı önünde hesaplaşacağız"
Sarıgül'ün açıklaması şöyle:

"Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

Etiketler Mustafa Sarıgül video MONTAJ içerik
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