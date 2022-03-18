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Mustafa Sarıgül'ün ''buzdolabı'' konulu TikTok videosu olay oldu

Mustafa Sarıgül'ün ''buzdolabı'' konulu TikTok videosu olay oldu

TDP lideri Mustafa Sarıgül, beyaz eşya mağazasında çektiği bir videoda beyaz eşya fiyatlarına tepki gösterdi.

 Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ekonomik krize dikkat çekmek için bu sefer bir beyaz eşya mağazasına gitti.

 TikTok uygulamasında çektiği videolarla gündem olan Sarıgül, girdiği beyaz eşya mağazasında gençlerin ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirterek,  “Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor. Ama asgari ücret alan gençlerimiz var. Bir buzdolabı, bir çamaşır makinası alan gençlerden vergi almayalım” dedi. 

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül videosunun sonuna doğru buzdolabının kapağını açarak sert bir şekilde kapattı.

@mustafasarigul_ #zam#beyazeşya#neden#neolıyor ♬ orijinal ses - Mustafa Sarıgül

Etiketler beyaz eşya fiyat mustafa Sarıgül
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