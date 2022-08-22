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  3. Arınç ile Bilal Erdoğan aynı masada

Mustafa Şentop'un oğlu evlendi

Mustafa Şentop'un oğlu evlendi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop, Ayşegül Akbulut ile İstanbul'da düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Bülent Arınç ve Bilal Erdoğan nikah şahitleri arasında yer aldı.

Mehmet Selahaddin Şentop-Ayşegül Akbulut çifti İstanbul Beykoz Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Çiftin nikahını İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş kıydı. Nikah şahitliklerini Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Pakistan Senato Başkanı Muhammad Sadıq Sanjrani, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Meclis eski Başkanı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan yaptı.

Nikaha ayrıca, Makedonya Alternativa Partisi Genel Başkanı Afrim Gashi ve Makedonya eski Devlet Bakanı Furkan Çako, Karadağ Müftüsü Rifat Feyzic, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve Sadık Ahmet'in kurduğu DEP Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile siyaset, iş dünyası, sanat ve medya dünyasından davetliler katıldı. 

Etiketler bülent arınç bilal erdoğan mustafa şentop nikah düğün evlilik
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