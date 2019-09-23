Müşteriye kötü davranan pazarcıya tezgah yasağı !

Sebze-meyve satılan tezgahın yerine "Bu tezgah sahibi, pazar yeri kurallarına uymadığından ve pazar düzenini bozduğundan dolayı zabıta müdürlüğü tarafından geçici süre ile cezalandırılmıştır" yazılı afiş asıldı.

Devrek Belediyesi, 4 yıldır müşterilerine kötü davrandıkları belirlenen esnafa 'tezgah açmama' cezası veriyor. Aynı gerekçeyle Pazartesi günleri kurulan semt pazarında sebze-meyve satan pazarcıya da 1 ay süreyle tezgah açmama cezası verildi.

Belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda pazara gelen zabıta görevlileri, tezgahın yerine "Bu tezgah sahibi pazar yeri kurallarına uymadığından ve pazar düzenini bozduğundan dolayı zabıta müdürlüğü tarafından geçici süre ile cezalandırılarak, kapatılmıştır" yazılı afiş astı.

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürü İsmet Uzunsoy, "Tezgah sahibi meyve ve sebze satıyordu. Vatandaşa ve zabıtaya kötü davranmış. Zabıta olarak işlem yapıp, encümene sunduk cezayı. Onlar da 4 hafta tezgahının kapalı kalmasını uygun gördüler" dedi.