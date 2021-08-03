  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mutasyona uğramış ve çift başlı kaplumbağa keşfedildi

Mutasyona uğramış ve çift başlı kaplumbağa keşfedildi

Mutasyona uğramış ve çift başlı kaplumbağa keşfedildi

Geçen ay çevreciler tarafından keşfedilen İki başlı bir kaplumbağa, “çok nadir” bir bulgu olarak kaydedildi.

Doğa her gün ayrı bir süprizle karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde gönüllü kaplumbağa izleme ekibi, yavruları okyanusa güvenli bir şekilde salmaya yardımcı olmak için yuvalar üzerinde rutin bir kontrol gerçekleştirirken şaşırtıcı bir olay yaşadı. Bu şok keşif Edisto Beach Eyalet Parkı'nda yapıldı.

Güney Carolina'da bir devriye sırasında gönüllülerin, yuvanın başarısını belirlemek için ortaya çıktıktan üç ila beş gün sonra kaplumbağa yuvalarını kazdıkları sırada bulunan üç canlı yavrudan biriydi. Yavrulardan biri oldukça farklıydı çünkü çift kafalıydı. 

"Bu iki başlı yavru, genetik bir mutasyonun sonucu olarak değerlendirildi.

Etiketler Mutasyona kaplumbağa çift başlı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Orman yangını bölgesinde bir yandaş kanala daha tepki
Enflasyon açıklandı, Ağustos 2021 kira zam oranı belli oldu
Dolar, euro ve altında sert hareket: Yeniden uçuşa geçti
Çift doz aşı olanlara Delta varyantı uyarısı
Bodrum'da tekne tatili yapan Şeyma Subaşı'nın savunması pes dedirtti!
Adada yaşayacak 100 kişi aranıyor: 580 bin TL ödeme yapılacak
Yangın bölgesinde havaya ateş açan Yusuf Güney'den ilk açıklama
Piknik yaparken buldu, başına talih kuşu kondu
''Söylediklerimiz dikkate alınsaydı bu felaket yaşanmazdı''
Erdoğan'a Aşk-ı Memnu Behlül'ü benzetmesi: ''Erdoğan kaçar!''