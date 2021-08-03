Mutasyona uğramış ve çift başlı kaplumbağa keşfedildi

Geçen ay çevreciler tarafından keşfedilen İki başlı bir kaplumbağa, “çok nadir” bir bulgu olarak kaydedildi.

Doğa her gün ayrı bir süprizle karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde gönüllü kaplumbağa izleme ekibi, yavruları okyanusa güvenli bir şekilde salmaya yardımcı olmak için yuvalar üzerinde rutin bir kontrol gerçekleştirirken şaşırtıcı bir olay yaşadı. Bu şok keşif Edisto Beach Eyalet Parkı'nda yapıldı.

Güney Carolina'da bir devriye sırasında gönüllülerin, yuvanın başarısını belirlemek için ortaya çıktıktan üç ila beş gün sonra kaplumbağa yuvalarını kazdıkları sırada bulunan üç canlı yavrudan biriydi. Yavrulardan biri oldukça farklıydı çünkü çift kafalıydı.

"Bu iki başlı yavru, genetik bir mutasyonun sonucu olarak değerlendirildi.