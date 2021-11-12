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Muz yeme provokasyonuyla ilgili yeni gelişme

Muz yeme provokasyonuyla ilgili yeni gelişme

Sosyal medyada, muz yedikleri görüntüleri paylaşan yabancı uyruklarının sınır dışı edilmesi süreciyle ilgili yeni açıklama geldi.

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada "Sosyal medyada provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir." denildi.

Geçtiğimiz haftalarda yabancı uyruklu şahıslar muz yedikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşmış ve büyük tepki çekmişlerdi. Daha sonra ise bu kişilerin sınır dışı edildiği öğrenilmişti. Ancak dün, özellikle sosyal medyada yayılan bilgilere göre bu şahısların sınır dışı edilmediği iddia edilmişti

Etiketler muz muz yeme provokasyon
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