Müzik öğretmenine ''müstehcen'' şarkı soruşturması
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Şırnak'ta bir lisede öğrencisine sözleri ''müstehcenlik'' ve ''şiddet'' içeren şarkı söyleten öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
Kent merkezindeki bir lisede müzik öğretmeni R.T.Ç., bir kız öğrencisine sınıfta sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleterek sosyal medyadan paylaştı.
Tepki çeken paylaşımın ardından R.T.Ç. sosyal medya hesabını kapatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.
DHA
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