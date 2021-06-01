Müzik sektörü emekçileri isyan etti

Pandemi yasakları kapsamında yok sayılmalarından dolayı sıkıntılı günler yaşayan müzik sektörü emekçileri ortak bir bildiri yayınladı.

Müzik sektörü emekçileri açıklanan pandemi yasakları kapsamında yok sayılmalarına isyan etti ve ortak bir bildiri yayınladı.

İşte yayınladıkları bildiri:

On binlerce emekçi, bağımsız çalışan, sanatçı, küçük işletme, tedarikçi ve bağımsız mekan büyük bir kaybın içine sürüklenirken kaybettiklerimiz sadece buzdağının görünen yüzü.

Her yıl canlı müzik ve sanat mekanları, organizasyon ve festivaller; binlerce personelin çalıştığı binlerce etkinliğe ev sahipliği yaparken çevrelerindeki restoran, küçük işletmeler ve otellere katkı sağlayarak yerel ekonomilerin canlanmasının öncüsü oluyor. Var oluş mücadelemizi, tüm bu sektörlerin sürdürülebilirliği için veriyoruz.

Mekanlar, çalışanlar ve sanatçılar olarak herkesi ve yetkili idari kuruluşları sahnelerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Resmi ya da kamu, küçük ya da büyük herkes, bu durumdan kurtulmamızda rol oynayabilir.

Görselimizi, kendi hesaplarınızda ya da çevrenizle paylaşarak, sesimizi daha fazla insana ve kuruma ulaştırmamızda yardımcı olabilir ve sektörümüze katkı sağlayabilirsiniz. Ya da “Gözünü Yumma” görselini, gözlerinizi kapadığınız bir fotoğrafınızı çekip, paylaşarak kendiniz yaratabilirsiniz.

Tüm paylaşımlarınıza hashtaglerimizi eklemeyi unutmayın!

Bugüne kadar hep güzel günlerde beraberdik, şimdi de birlikte olalım.

#sahnenesahipçık #gözünüyumma