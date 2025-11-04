  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Naci Görür açıkladı: Balıkesir işte bu yüzden beşik gibi sallanıyor!

Naci Görür açıkladı: Balıkesir işte bu yüzden beşik gibi sallanıyor!

Naci Görür açıkladı: Balıkesir işte bu yüzden beşik gibi sallanıyor!
Güncelleme:

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ederken, Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir uyarı geldi. Görür, bölgedeki deprem hareketliliğinin nedenini açıkladı.

27 Ekim'de 6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, dün Sındırgı'da saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti. Balıkesir çevresi ve İstanbul'da da hissedilen deprem vatandaşları tedirgin etti.

NACİ GÖRÜR DEPREM FIRTINASININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'deki deprem fırtınasıyla ilgili yeni bir uyarıda bulundu. X hesabından paylaşım yapan Görür, ''Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve mağma yükselmesine neden olmaktadır. Bu gün Sındırgı’da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm yöreyi DEPREM DİRENÇLİ KENT haline getirmektir'' dedi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

text-ad
Etiketler balıkesir sındırgı deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu! AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu! Altın fiyatlarında düşüş hız kesmişken İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı Altın fiyatlarında düşüş hız kesmişken İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı İzleyici Uzak Şehir'de Alya'yı korurken vurulan Sadakat'ın vurulduğu sahnesini fena ''ti''ye aldı İzleyici Uzak Şehir'de Alya'yı korurken vurulan Sadakat'ın vurulduğu sahnesini fena ''ti''ye aldı Güzel oyuncu baştan aşağı transparan tulumuyla göz kamaştırdı Güzel oyuncu baştan aşağı transparan tulumuyla göz kamaştırdı Özgür Özel'den Akın Gürlek'e olay çağrı: ''Cevap gelmezse belgeleri yolluyorum'' Özgür Özel'den Akın Gürlek'e olay çağrı: ''Cevap gelmezse belgeleri yolluyorum'' Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü; tahminler peş peşe açıklandı Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü; tahminler peş peşe açıklandı Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu Kızılcık Şerbeti'nde deprem: 4 isim veda ediyor, sürpriz bir isim geliyor! Kızılcık Şerbeti'nde deprem: 4 isim veda ediyor, sürpriz bir isim geliyor! 50 bin canın katili, terörist başı bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeni talepleri belli oldu 50 bin canın katili, terörist başı bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeni talepleri belli oldu
Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü kendini astı! Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü kendini astı! Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi İşte Benim Stilim'in güzeliydi, şimdi yakışıklı bir erkek olup yeni bir aşka yelken açtı İşte Benim Stilim'in güzeliydi, şimdi yakışıklı bir erkek olup yeni bir aşka yelken açtı Hazır makarnadan bulaşan hastalık 6 can aldı! Hazır makarnadan bulaşan hastalık 6 can aldı! Soyulan Louvre Müzesi'nde şaka gibi ayrıntı: Güvenlik şifresi bakın neymiş! Soyulan Louvre Müzesi'nde şaka gibi ayrıntı: Güvenlik şifresi bakın neymiş! Bahçeli yine ''kurucu önder'' deyip, Anıtkabir'e ve Cumhurbaşkanlığı'na neden gitmediğini açıkladı Bahçeli yine ''kurucu önder'' deyip, Anıtkabir'e ve Cumhurbaşkanlığı'na neden gitmediğini açıkladı Biz çöp diye atıyoruz, onlar toplayıp servet kazanıyor... Biz çöp diye atıyoruz, onlar toplayıp servet kazanıyor... Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte! Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte! Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon! Gözaltılar var! Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon! Gözaltılar var! Yakıtına, türüne, vitesine göre işte Ekim ayının en çok satan otomobil marka ve modelleri Yakıtına, türüne, vitesine göre işte Ekim ayının en çok satan otomobil marka ve modelleri