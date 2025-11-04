Naci Görür açıkladı: Balıkesir işte bu yüzden beşik gibi sallanıyor!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ederken, Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir uyarı geldi. Görür, bölgedeki deprem hareketliliğinin nedenini açıkladı.

27 Ekim'de 6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, dün Sındırgı'da saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti. Balıkesir çevresi ve İstanbul'da da hissedilen deprem vatandaşları tedirgin etti.

NACİ GÖRÜR DEPREM FIRTINASININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'deki deprem fırtınasıyla ilgili yeni bir uyarıda bulundu. X hesabından paylaşım yapan Görür, ''Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve mağma yükselmesine neden olmaktadır. Bu gün Sındırgı’da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm yöreyi DEPREM DİRENÇLİ KENT haline getirmektir'' dedi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

