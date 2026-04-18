Naci Görür'den endişelendiren uyarı: ''İnşallah beklenen büyük depremi üretmez''

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Depremin küçük olmasına rağmen önemli bir noktada gerçekleştiğine dikkat çeken Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın en riskli bölgelerinden biri olan Yedisu Fay zonuna işaret etti.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde dün meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken gözleri yeniden uzmanların açıklamalarına çevirdi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının ardından sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Görür, depremin büyüklük olarak küçük kategoride yer aldığını ancak konumsal olarak büyük bir risk barındırdığını ifade etti. Sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde yer alan ve uzun süredir kırılması beklenen Yedisu Fay zonunda gerçekleştiğini vurguladı.

"İnşallah fayı kurcalayıp beklenen büyük depremi üretmez"

Görür, "Küçükkadağan/Erzincan arasında 4,0 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri önemli. KAF’ın kırılmaya hazır Yedisu Fay zonu üzerinde. İnşallah bu fayı kurcalayıp beklenen büyük depremi üretmez. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Küçükkadağan/Erzincan arasında 4,0 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri önemli.KAF'ın kırılmaya hazır Yedisu Fay zonu üzerinde. İnşallah bu fayı kurcalayıp beklenen büyük depremi üretmez. Geçmiş olsun — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 17, 2026

