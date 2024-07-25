Naci Görür'den Tokat depremi sonrası uyarı
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Prof. Dr. Naci Görür, Tokat’ta meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat’ta dün akşam meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Görür, şunları yazdı:
“Dün Dutluca-Sulusaray/Tokat’ta deprem oldu (4,0). Deprem Reşadiye civarında KAF’tan ayrılan GB uzanan sağ yönlü bir doğrultu atımlı fay sistemi üzerinde. Almus ve Yıldızeli Fay zonları arasında.”
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