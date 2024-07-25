  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Naci Görür'den Tokat depremi sonrası uyarı

Naci Görür'den Tokat depremi sonrası uyarı

Naci Görür'den Tokat depremi sonrası uyarı
Güncelleme:

Prof. Dr. Naci Görür, Tokat’ta meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat’ta dün akşam meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür, şunları yazdı: 

“Dün Dutluca-Sulusaray/Tokat’ta deprem oldu (4,0). Deprem Reşadiye civarında KAF’tan ayrılan GB uzanan sağ yönlü bir doğrultu atımlı fay sistemi üzerinde. Almus ve Yıldızeli Fay zonları arasında.”

Etiketler naci görür sosyal medya Tokat deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzman isimden korkutan deprem uyarısı: 4 ili işaret etti Uzman isimden korkutan deprem uyarısı: 4 ili işaret etti Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor İstanbul Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu İstanbul Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu CHP'nin önündeki son erken seçim anketi belli oldu CHP'nin önündeki son erken seçim anketi belli oldu Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni belli oldu Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni belli oldu Adana'da trafikte ''zombi kadın'' gerginliği... Adana'da trafikte ''zombi kadın'' gerginliği... Bunaltıcı yaz sıcaklarına, yağmur molası: Şemsiyenizi hazırlayın Bunaltıcı yaz sıcaklarına, yağmur molası: Şemsiyenizi hazırlayın Tıp dünyası şokta: 4 kolu, 4 bacağı ve 2 yüzü var Tıp dünyası şokta: 4 kolu, 4 bacağı ve 2 yüzü var Ailesi okumasına karşı çıktı ama... O hem memur oldu hem de kendi işinin patronu Ailesi okumasına karşı çıktı ama... O hem memur oldu hem de kendi işinin patronu Eniştesini silahla yaralayıp, defalarca yumruk attı Eniştesini silahla yaralayıp, defalarca yumruk attı
Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı Yangında can pazarı: Minik çocuk üzerine su döküp alevlerden korundu Yangında can pazarı: Minik çocuk üzerine su döküp alevlerden korundu Aracının bozulmasına sinirlendi, tamirhanede çatışma çıktı: Dehşet anları kamerada Aracının bozulmasına sinirlendi, tamirhanede çatışma çıktı: Dehşet anları kamerada FETÖ'nün üst düzey yöneticisine tahliye kararı FETÖ'nün üst düzey yöneticisine tahliye kararı Mevduat faizleri güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizleri güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Suriye'den gelip Türk vatandaşı olan IŞİD'liler İzmir'de yakalandı Suriye'den gelip Türk vatandaşı olan IŞİD'liler İzmir'de yakalandı İkinci el otomobilde rüzgar terse döndü İkinci el otomobilde rüzgar terse döndü Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel yıllar sonra yeniden karşı karşıya Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel yıllar sonra yeniden karşı karşıya İstanbullu taksiciler zammı yine beğenmedi, Aksu açık açık tehdit etti İstanbullu taksiciler zammı yine beğenmedi, Aksu açık açık tehdit etti Galatasaray transferi açıkladı Galatasaray transferi açıkladı