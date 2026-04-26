  1. Anasayfa
  2. Güncel
  Naci Görür'ü tedirgin eden deprem: ''Büyük bir depremi tetikleyebilir''

Güncelleme:

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulundu. Görür, ''Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır.'' dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 08.01'de Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bingöl’ün yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Depremin ardından Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi. 

Naci Görür: "Büyük bir depremi tetikleyebilir"

Sarsıntının ardından bölgeye dair daha önce de defalarca uyarılarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Görür, ''Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı" dedi.

"Eli kulağında" diyerek uyarmıştı

Daha önce Yedisu fayı ile ilgili uyarıda bulunan Prof. Dr. Görür, "250 senelik periyot, bu birikim dolmuştur. Yedisu fayının eli kulağında. Bunu kesin söylüyorum, sizi korkutmak için söylemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

Bingöl'de korkutan deprem! Çevre iller de sallandıBingöl'de korkutan deprem! Çevre iller de sallandıGüncel

 

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Güzel şarkıcı imaj değiştirmek isterken tanınmaz bir hale geldi
Güzel şarkıcı imaj değiştirmek isterken tanınmaz bir hale geldi
İbrahim Tatlıses'in mirasından mahrum ettiği çocuklarından Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
İbrahim Tatlıses'in mirasından mahrum ettiği çocuklarından Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava sıcaklıkları artıyor ancak sağanak yağışlar da kapıda!
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava sıcaklıkları artıyor ancak sağanak yağışlar da kapıda!
Köylünün geçim kaynağıydı, artık para etmiyor! Hepsini bedava dağıttı
Köylünün geçim kaynağıydı, artık para etmiyor! Hepsini bedava dağıttı
İstanbul'da asker eğlencesinde dehşet: 17 yaşındaki şüpheli kurşun yağdırdı!
İstanbul'da asker eğlencesinde dehşet: 17 yaşındaki şüpheli kurşun yağdırdı!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 9 saat sürecek
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 9 saat sürecek
Ünlü ilahiyatçı 86 yaşında bir kez daha nikah masasına oturdu; çocuklarından açıklama gecikmedi
Ünlü ilahiyatçı 86 yaşında bir kez daha nikah masasına oturdu; çocuklarından açıklama gecikmedi
Üst geçitten yola düştü, otomobilin altında kalıp can verdi!
Üst geçitten yola düştü, otomobilin altında kalıp can verdi!
Etiketler Bingöl deprem Naci Görür deprem uyarısı Yedisu Fayı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mersin'de tarlada bomba paniği Mersin'de tarlada bomba paniği İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 9 saat sürecek İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 9 saat sürecek Bingöl'de korkutan deprem! Çevre iller de sallandı Bingöl'de korkutan deprem! Çevre iller de sallandı Sulama kanalında kan donduran manzara! Sulama kanalında kan donduran manzara! ABD'de orman yangını felaketi: Çok sayıda ev küle döndü ABD'de orman yangını felaketi: Çok sayıda ev küle döndü İslam Memiş uyardı: Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar dikkat! Havacılıkta yeni kurallar: Uçakta bunu yapmak yasaklandı! Havacılıkta yeni kurallar: Uçakta bunu yapmak yasaklandı! Adıyaman'da vahşet! Apartmanın girişinde parçalanmış halde bulundu Adıyaman'da vahşet! Apartmanın girişinde parçalanmış halde bulundu Bolu'da korkunç olay: 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdü Bolu'da korkunç olay: 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdü Benzin ve motorine zam geliyor! Tarih belli oldu Benzin ve motorine zam geliyor! Tarih belli oldu
Mars'ın gizemi çözülüyor: NASA'dan eşi benzeri görülmemiş keşif! Mars'ın gizemi çözülüyor: NASA'dan eşi benzeri görülmemiş keşif! İstanbul'da üniversite öğrencilerinin kabusu olan motosiketli sapık yakalandı! İstanbul'da üniversite öğrencilerinin kabusu olan motosiketli sapık yakalandı! İstanbul'da polisten kaçan şüpheli trafiğe takıldı: Lastikleri indirdiler! İstanbul'da polisten kaçan şüpheli trafiğe takıldı: Lastikleri indirdiler! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Yapay zekadan derbi kehaneti! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Yapay zekadan derbi kehaneti! Köylünün geçim kaynağıydı, artık para etmiyor! Hepsini bedava dağıttı Köylünün geçim kaynağıydı, artık para etmiyor! Hepsini bedava dağıttı Otoyolda kanlı pusu! Araçların geçişi sırasında bomba patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Otoyolda kanlı pusu! Araçların geçişi sırasında bomba patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Merih Demiral üst üste ikinci kez kupayı kaldırdı! Merih Demiral üst üste ikinci kez kupayı kaldırdı! İki gündür kayıp olarak aranan çocuktan kahreden haber İki gündür kayıp olarak aranan çocuktan kahreden haber Trabzon'da boks maçında meydan savaşı: Onlarca kişi ringe dalıp birbirine girdi Trabzon'da boks maçında meydan savaşı: Onlarca kişi ringe dalıp birbirine girdi