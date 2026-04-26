Naci Görür'ü tedirgin eden deprem: ''Büyük bir depremi tetikleyebilir''

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulundu. Görür, ''Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır.'' dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 08.01'de Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bingöl’ün yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Depremin ardından Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.

Naci Görür: "Büyük bir depremi tetikleyebilir"

Sarsıntının ardından bölgeye dair daha önce de defalarca uyarılarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Görür, ''Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı" dedi.

Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı. pic.twitter.com/WlExUsrwkC — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 26, 2026

"Eli kulağında" diyerek uyarmıştı

Daha önce Yedisu fayı ile ilgili uyarıda bulunan Prof. Dr. Görür, "250 senelik periyot, bu birikim dolmuştur. Yedisu fayının eli kulağında. Bunu kesin söylüyorum, sizi korkutmak için söylemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

