Nadir rastlanıyordu... Ankara'da görüldü

Doğada ender rastlanan, gözleri ve kanadının bir bölümündeki renklenmeden dolayı "kısmi albino" olarak da adlandırılan beyaz renkli ağaç serçesi, Ankara Altınpark'ta görüldü.

Yaban hayatı uzmanı ve kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu tarafından ilk kez geçen yıl fotoğraflanan serçe, bu yıl da Altınpark'taki ağaç dallarında, yanından ayrılmayan normal görünümlü eşi ve diğer serçelerle görüntülendi.

Farklı tüy rengi ve görünümüyle diğer serçelerden ayrılan beyaz renkli ağaç serçesi, hayvanseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Yoğurtcuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yaşından beri doğadaki kuşlarla yakından ilgilendiğini ve bu merakının sonunda işi haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin tamamında ve 60 ülkede bugüne kadar kuş gözlemlediğini dile getiren Yoğurtcuoğlu, serçenin bir yıldır Altınpark'ta yaşadığını belirtti.

Beyaz ağaç serçesini daha önce hiç görmediğini ifade eden Yoğurtcuoğlu, "Bu serçe bir senedir burada. Geçen yıl ağustos-eylül aylarında annem bana, 'Burada beyaz bir kuş var. Muhakkak gelip görmen lazım.' diye söyledi. Daha sonra evin bahçesinde annemin bahsettiği kuşu gördüm." diye konuştu.