Nadira Kadirova’nın ağabeyinden yeni açıklamalar

Nadira'nın kardeşi Muhammed Ali Kadirova, hem destek istedi hem de yeni bilgiler verdi. Nadira'nın vücudunda iki kurşun deliği bulunduğunu söyleyen Muhammed Ali Kadirova, "Kardeşimi defnetmeden önce yıkatırken gördük, kalbinin sol üstünde bir mermi, belinin orada böbrek kısmında da bir mermi izi var" dedi.

BabıaliTV'ye açıklamalarda bulunan ve yeniden otopsi istediklerini belirten Muhammed Kadirova ayrıca, Nadira'nın kafasının arkasında, vahşice silah arkasıyla vurulmuş gibi ezik ve morluklar olduğunu da söyledi. Bu olayın kapanmamasını isteyen Kadirova, Suat Toktaş’a gönderdiği videoda kardeşinin vahşice dayak yediğini vurguladı.

Bu olayın milletvekilinin evinde gerçekleştiğini söyleyen Muhammed Kadirova, olayın peşini bırakmayacağını da anlattı.

NE OLMUŞTU?

Muhammed Kadirova, olay ilk meydana geldiği gün: "Şirin Ünal 21:00 sularında beni aradı ve silahının kayıp olduğunu söyledi. Önce silahının bende olabileceğini ima ettiğini düşündüm. Sonra Nadira'nın kendini odaya kilitlediğini söyledi. Bu sırada arkadan kadınların bağrışma sesi geliyordu. Telefon birden kesildi." demişti.

Telefon konuşmasının ardından Muhammed Kadirova, Ünal'ın Ankara'daki evine gitti. Vardığında kapıda polisleri gördü, içeri girmesine izin verilmedi. Vekil Ünal, Muhammed'e "Manyak kendini vurdu" dedi. Abi, vakit kaybetmeden Nadira'nın kaldırıldığı Bilkent Hastanesi'ne geçti. Burada da kardeşini görmesine müsaade edilmedi. Sonrasında da ölüm haberini aldı. Ayrıca Kadirova ailesinin verdiği bilgiye göre Nadira Kadirova, Şirin Ünal'ın evinde başından beri yasal çalışma izni olmadan, kaçak işçi olarak çalıştırılıyordu.

