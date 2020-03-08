Nadira Kadirova'nın ölümünde sorular cevapsız kaldı !

AK Parti Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova soruşturmasında savcılığın takipsizlik kararı verdiği açıklandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberibe göre; karara sert bir şekilde tepki gösteren Nadira’nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirov, dosyada yer alan raporların birbiriyle uyuşmadığını vurgulayarak “Dosyaya takipsizlik kararı verilmesinin tek nedeni Şirin Ünal’ın AK Parti milletvekili olmasıdır” dedi.

Özbekistan’da yaşayan ağabey Kadirov, Türkiye’ye çağrıda bulundu: “Türkiye halkından tek bir isteğim var, lütfen bu dosyanın kapatılmasına izin vermeyin. Kardeşimin hayalleri vardı. Hayalleri olan bir insan nasıl intihar edebilir?” diye konuştu.

SORULAR CEVAPSIZ KALDI

Nadira’nın intihar ettiğine inanmadığını vurgulayan Kadirov sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Savcılık Nadira’nın intihar ettiğini açıklamış. Kardeşim haftanın altı günü AK Parti’li Şirin Ünal’ın evindeydi. İntihar ettiğini savunan savcı, bu intiharın nedenini neden araştırmıyor?

Nadira intihar etmeyi düşünecek kadar o evde ne yaşadı? Savcılık bu sorulara cevap aramadı. Dosyayı kapatmak için ellerinden gelen her yolu denediler. Bu ülkede AK Parti’liler ceza alamaz mı? Bu dosya böyle kapatılmamalıydı.”