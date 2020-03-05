Nadira Kadirova'nın ölümüne takipsizlik

Milliyet’ten Paşa Alayurt’un haberine göre kararla ilgili değerlendirmede, genç kadının olaydan önce odanın kapısını içeriden kilitlediği, odada yalnızken daha önceden sakladığı Ünal’a ait silahı ateşleyerek intihar ettiği öne sürüldü.

Kararda, “Kadirova’yı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intihara yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayda bir başkasına atfı kabil herhangi bir kast, kusur ya da ihmalin bulunmadığı değerlendirilmiştir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Kadirova’nın ağabeyi ve arkadaşı, olayın intihar değil cinayet olduğuna dair önemli iddialarda bulunmuş, Kadirova’nın ölümünün şüpheli olduğu basına yansımıştı. Kadirova’nın ağabeyi, otopsi sırasında kardeşinin organlarının alındığını ve cenazeye zarar verildiğini öne sürmüştü.

Özbek basınında yer alan haberlerde de AKP‘li Ünal’ın ifadesinin dokuz gün sonra başsavcı yardımcısı tarafından alındığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu iddiaya göre, Kadirova’nın hayatını kaybettiği gün Ünal, başsavcı yardımcısını evine çağırdığI belirtilmişti.

Ünal verdiği ifadede, “Ben tabancanın kaybolduğunu öğrenince her yeri aradık. Kadirova’nın odasına gittik ancak Kadirova ‘ bende değil’ yanıtı verdi” iddiasında bulunmuştu.

Kadirova Ailesinin avukatı Birol Öztürk ise önemli gelişmeler ve tanıklar olduğunu vurgulamış, “Aile perişan halde ve kendilerine çok fazla telefon geldiğini belirtiyor. Ağabeyi ile konuştuğumda çok ciddi baskı yapıldığını söyledi ve cenazeyle birlikte Özbekistan’a giden Ünal’ın şoförü üzerinden de baskı yapıldığını düşünüyorum. Aile çok tedirgin durumda. Bu olayla alakalı çok ciddi duyumlarımız var ve ulaştığımız tanıklar var ve bu tanıkların çok ciddi beyanları var” demişti.



