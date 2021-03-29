Nagehan Alçı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek istedi

AK Parti iktidarına yakın söylemleriyle sık sık gündeme gelen Habertürk yazarı Nagehan Alçı şaşırtan bir açıklamada bulunarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olma çağrısında bulundu.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı şaşırtan bir açıklamada bulunarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Her birimizin hataları da olabilir ama geriye dönüp bir helalleşmemiz lazım" sözlerine karşılık, "Bu, Türkiye’de bitmek bilmeyen rövanşizm dalgasını sonlandırmayı amaçlayan çok doğru ve çok gerekli bir çağrı" dedi.

Alçı'nın bugün yazdığı köşesindeki ilgili bölüm şöyle:

"Tam da İstanbul Sözleşmesi'ne tüm siyasi görüşten kadınlar birlikte sahip çıkmalı ve sert kutuplaştırıcı dilden uzak durmalıyız derken geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Geçmişte kavgalarımız olabilir.. Her birimizin hataları da olabilir ama geriye dönüp bir helalleşmemiz lazım. Önümüze, geleceğimize bakmamız lazım, ufka bakmamız lazım” dedi.

Bu, Türkiye’de bitmek bilmeyen rövanşizm dalgasını sonlandırmayı amaçlayan çok doğru ve çok gerekli bir çağrı.

Rövanşizm havası bugüne kadar hep siyasetin alanını daralttı, özgürlüklerin budanmasına neden oldu, askeri darbelerin kendilerine zemin yaratmasının önünü açtı. Türkiye’de bu kadar gergin bir ortam istemiyorsak, hukuk devleti inşa etmeyi arzuluyorsak Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısına destek olmalıyız.

Bu çağrı Cumhurbaşkanı’nın geçen haftaki kongrede "Gelin hep birlikte anayasa yapalım" çağrısından bir gün sonra geldi. Bence çok anlamlı. Bu, mevcut kutuplaşmayı aşmak, gri alanları çoğaltmak için bir fırsat olabilir."

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