  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Nagehan Alçı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek istedi

Nagehan Alçı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek istedi

AK Parti iktidarına yakın söylemleriyle sık sık gündeme gelen Habertürk yazarı Nagehan Alçı şaşırtan bir açıklamada bulunarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olma çağrısında bulundu.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı şaşırtan bir açıklamada bulunarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Her birimizin hataları da olabilir ama geriye dönüp bir helalleşmemiz lazım" sözlerine karşılık, "Bu, Türkiye’de bitmek bilmeyen rövanşizm dalgasını sonlandırmayı amaçlayan çok doğru ve çok gerekli bir çağrı" dedi.

Alçı'nın bugün yazdığı köşesindeki ilgili bölüm şöyle:

 "Tam da İstanbul Sözleşmesi'ne tüm siyasi görüşten kadınlar birlikte sahip çıkmalı ve sert kutuplaştırıcı dilden uzak durmalıyız derken geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Geçmişte kavgalarımız olabilir.. Her birimizin hataları da olabilir ama geriye dönüp bir helalleşmemiz lazım. Önümüze, geleceğimize bakmamız lazım, ufka bakmamız lazım” dedi.

Bu, Türkiye’de bitmek bilmeyen rövanşizm dalgasını sonlandırmayı amaçlayan çok doğru ve çok gerekli bir çağrı.

Rövanşizm havası bugüne kadar hep siyasetin alanını daralttı, özgürlüklerin budanmasına neden oldu, askeri darbelerin kendilerine zemin yaratmasının önünü açtı. Türkiye’de bu kadar gergin bir ortam istemiyorsak, hukuk devleti inşa etmeyi arzuluyorsak Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısına destek olmalıyız.

Bu çağrı Cumhurbaşkanı’nın geçen haftaki kongrede "Gelin hep birlikte anayasa yapalım" çağrısından bir gün sonra geldi. Bence çok anlamlı. Bu, mevcut kutuplaşmayı aşmak, gri alanları çoğaltmak için bir fırsat olabilir."

 

Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı için...

Etiketler nagehan alçı kemal kılıçdaroğlu chp destke
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu'ya özür ve istifa çağrısı
Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks hayatı gündem oldu
İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin listesi
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık geliri ortaya çıktı
Merkez Bankası Başkanı'ndan kritik faiz açıklaması
Lebaleb kongreye katılan vekil koronavirüse yakalandı
Meteoroloji uyardı! Kar ve yağmur geri geliyor! İşte 5 günlük hava durumu
Yılın en iyi akıllı telefonu belli oldu!
62'lik Madonna genç kızlara taş çıkarttı
Çekiliş, kura yok! TOKİ'den 114 bin liraya konut!