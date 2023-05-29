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Nagehan Alçı: ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek''

Nagehan Alçı: ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek''
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Seçim sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecinin Yargıtay'da onanmasını ve siyasi yasak getirilme olasılığını kuvvetli görüyorum" dedi.

Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, 13. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirilme ihtimalini kuvvetli gördüğünü söyledi.

Habertürk TV canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendiren Alçı, "Müesses nizamın şu an en çok nefret ettiği ve karşısında koyduğu isim Ekrem İmamoğlu... Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecinin Yargıtay'da onanmasını ve siyasi yasak getirilme olasılığını kuvvetli görüyorum. Bu tabi son derece tartışmalı bir şey olur ama böyle bir şey öngörüyorum" dedi.

İmamoğlu, İstanbul seçimi süreciyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret etmekten yargılanıyor.

Etiketler nagehan alçı yargıtay siyasi yasak yasak karar İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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