Nagehan Alçı kabine toplantısı öncesi ''yalvarıyorum kabul edin'' diyerek duyurdu:

Türkiye, 1 Haziran'da başlayacak yeni normalleşmeyi beklerken, bugünkü kritik kabine toplantısında okullarla ilgili çok önemli bir önerinin gündeme geleceği iddia edildi.

Kontrollü normalleşmenin son günlerine girilirken, 1 Haziran'dan sonra yeni bir yol haritasının izleneceği duyuruldu. Alınacak yeni normalleşme kararları için tüm gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi. Saat 15.00'de yapılacak kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıklayacak. Hangi kararların alınacağı merak edilirken, gazeteci Nagehan Alçı toplantı öncesi aldığı son kulis bilgilerini yazdı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, “Köprüden önceki son çıkış…” başlıklı yazısında, yeni normalleşme dönemiyle ilkokulların açılması gerektiğini kaydetti. Alçı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Yalvarıyorum: Sayın Selçuk’un bu önerisini kabul edin. Artık çocukları evde tutma ısrarınızdan vazgeçin. Okulların kapalı kalması yarardan çok zarar veriyor” dedi. İLKOKULLAR TAM ZAMANLI AÇILACAK MI? Alçı, Habertürk'teki yazısında ilkokulların tam zamanlı açılması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kabinede öneride bulunacağını iddia etti. Alçı yazısında bu iddiasına "Yalvarıyorum: Sayın Selçuk’un bu önerisini kabul edin. Artık çocukları evde tutma ısrarınızdan vazgeçin. Okulların kapalı kalması yarardan çok zarar veriyor” diyerek destek istedi. Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı için...