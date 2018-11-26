Nagehan Alçı'dan dikkat çeken Abdüllatif Şener iddiası

Nagehan Alçı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çok yakın olan, iş dünyasının önemli bir ismin kendisini aradığını söyledi.

Alçı, adını vermek istemediği iş adamının kendisine "Abdullah Bey ile Abdüllatif Şener 5-6 yıldır merhabalaşmazlar. Şener partiden ayrılırken onu vazgeçirmeye çalışanların başında sayın Gül vardı. İkna etmek için çok uğraştı. Hatta milletvekilliği için parasını bile bizzat kendisi yatırdı gitmesin diye. O nedenle çok bozuktur Şener'e. Aralarında hiçbir diyalog yok" dediğini aktardı.

Alçı, şöyle devam etti:

Bu yorumu bana bilgiyi veren kaynaklarıma sorduğumda verdikleri cevap şuydu; "Abdüllatif Şener, Gül'ün inisiyatifi ya da isteği ile değil, kendi kendine de 11. Cumhurbaşkanı'nı referans göstermiş olabilir." Bu arada dün baktım, Şener, sosyal medyada kendi ismini İstanbul adaylığı için ortaya atanları "like" etmiş… Belli ki adaylığı çok istiyor.

