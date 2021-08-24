Nakdi sosyal yardım ödemeleri başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, beş nakdi sosyal yardım programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacaklarını, ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Beş nakdi sosyal yardım programımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız. Ödemeleri bugün itibarıyla ihtiyaç sahiplerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz” dedi.