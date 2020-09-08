Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak” ifadelerini kullanmıştı.

T.C. Kimlik numaralarının son haneleri 0, 2 ve 4 olanların ödemeleri bugün başladı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanmak için kişilerin ücretsiz izne ayrılması ya da iş akdinin fesh edilmesi gerekir. Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan kişiler Nakdi Ücret Desteği alır mı araştıranlar için, Nakdi Ücret Desteği başvuru şartlarında Kısa Çalışma Ödeneği alanların Nakdi Ücret Desteği alamadığı bilgisi yer alıyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NEDİR ?

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak Şartlarının oluşması gerekmektedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

Nakdi Ücret Desteği için başvuru nereye yapılır araştıranlar için öncelikle aylık bildirimlerinin ‘https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi’ üzerinden takip ederek ücretsiz izin hakkını ve Nakdi Ücret Desteği alıp alamayacağını incelemesi gerekir. Aylık bildirimlerde ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işveren tarafından bildirilmelidir. Nakdi Ücret Desteği başvurusu kişinin değil iş yerinin başvurusu ile gerçekleşir. Bu detayları incelemek için mutlaka SGK'nin resmi internet sitesinden takibi yapılmalıdır.

Nakdi Ücret Desteği başvuru ekranında ücretsiz izne ayrılan işçiye ait bilgiler bulunur. Bu bilgiler; T.C. kimlik numarası, IBAN, ücretsiz izin gün sayısı, işçi ve işverenin cep telefonu numarası gibi bilgiler yer alır. Bu ekrandaki bilgileri işverenin eksiksiz doldurması gerekir.

5510 sayılı Kanun Ek-9’uncu kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler ise ücretsiz izne ayıracakları işçilerini ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar “28-Pandemi Ücretsiz İzin” eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir.