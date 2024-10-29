Narin cinayetinde inanılmaz iddia: Jandarma üfürükçüye gitmiş

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada JASAT görevlilerinin, küçük kızın yerini bulabilmek için üfürükçüye gittiği öne sürüldü. Söz konusu belgenin dava dosyasına girdiği iddia ediliyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra Eylül'de cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin G. cinayeti soruşturması ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.

DAVA DOSYASINA DA GİRDİ

DW Türkçe'de yer alan habere göre, jandarma görevlilerinin Narin’in kayıp olduğu ilk günlerde yerini tespit edebilmek için ‘üfürükçü’ye gittikleri belgelendi ve söz konusu belge dava dosyasına girdi.

Haberde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, Narin’in kaybolmasının 7’nci gününde yerini bir ‘üfürükçü’ye sordu. 2 JASAT görevlisi, bir köy muhtarı ve bir korucu başı tutanak da tuttu.

'HOCA OKUYUNCA AĞABEYİ SAYIKLAMAYA BAŞLADI'

Dava dosyasına giren belgede JASAT görevlisinin olayı, “Bir muhtar Diyarbakır merkezde bir hoca olduğunu, kayıp şahısları okuyarak bulduğunu söyledi. Komutanlarıma haber vererek adrese gittik. Hoca okuyunca Narin’in ağabeyi M.G. sayıklamaya, bir yerleri tarif etmeye başladı. Sıra Narin’in annesine geldiğinde komutan beni çağırınca adresten ayrıldım” sözleriyle anlattığı yazıldı.

Narin’in tutuklu amcası daha sonra JASAT görevlisini aradı ve ‘üfürükçü’de M.G’nin sayıkladığı adresi verdi. Ancak yapılan aramada Narin’in izine rastlanmadı. Uzmanlar amcanın jandarmayı yanıltmak için böyle bir plan yaptığı görüşünde.