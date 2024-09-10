''Narin'' cinayetinin itirafçısı tutuklandı

Türkiye'yi yasa boğan Minik Narin'in cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat B., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin G.'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin G.'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim G.'ın eşinin de bulunduğu 24 şüpheliden Nevzat B.'ın (48) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Bağlar ilçesinde Narin G.'ın (8) cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat B. (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konu hakkında yaptığı açıklamada "8 yaşındaki Narin G. evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.