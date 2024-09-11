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Narin'in ağabeyinin ailesi için yazdıkları ortaya çıktı

Narin'in ağabeyinin ailesi için yazdıkları ortaya çıktı
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Diyarbakır'daki Narin cinayetinde, Narin'in ağabeyinin sosyal medya hesabından ailesi için "Allah için yapmayın" yazdığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken cansız bedeni bir çuvalın içerisinde dere yatağına gizlenmiş şekilde bulunan 8 yaşındaki minik Narin'in cenazesinin teslim edildiği ağabeyinin sosyal medya hesabındaki paylaşımları dikkat çekti.

Kardeşi Narin'in kaybolmasından sonra da paylaşımlar yaptığı görülen ağabeyin kardeşi Narin kaybolduktan sonra "Benim bir tane bacım vardı ne edersin Narinim çık gel valah çık gel Allah'ım kurban olayım benim canımı al onu bize geri ver" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulunduğu görüldü.

Annesinin Narin kaybolduktan sonra televizyon kanalında yaptığı açıklamaları da paylaşan abi Güran "Allah icin paylaşın gündemden düşmesin. Benim sadece bir tane bacım var Allah icin dua edin paylaşın" yazmış.

Narin'in cansız bedeni toprağa verildikten sonra da paylaşımlarına devam eden Baran'ın gözaltındaki diğer aile üyeleriyle yaptığı açıklama ise dikkat çekti.

Abi Güran söz konusu paylaşımda "Her şey tam belli olmadan anneme, babama, kardeşlerime kötü şeyler söylemeyin. Allah büyük. Bunu yapan kansız çıkacak. Allah için her yerde annemi, kardeşlerimi görüyorum. Ağır küfürler var Allah için yapmayın. Beni de düşünün ne annem var yanımda ne babam ne de akrabalarım." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'daki Narin cinayetinde, Narin'in ağabeyinin sosyal medya hesabından ailesi için "Allah için yapmayın" yazdığı ortaya çıktı.

 

Etiketler narin narin'in ağabeyi paylaşım tiktok sosyal medya narin cinayeti
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