Narin'in babası ile ağabeyi arasındaki konuşma ortaya çıktı

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden Narin'in babası ile soruşturmanın şüphelileri arasında yer alan Narin'in ağabeyi E.G arasındaki diyaloglar ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde ve üstü taşlarla kapatılarak çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım'da, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

BABA A.G.'DEN TUTUKLU OĞLUNA 'NASİHAT'

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in katledilmesinin baş şüphelilerinden abi E.G. cezaevinden ailesini aradı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; babası A.G. ve Abisi B.G.'la görüştü. Duruşmanın yaklaşmasına rağmen herkesin keyfi yerindeydi.

İşte E.G. ve A.G.'ın konuşmaları:

A.G.: Böyle kendini dik yap, dik tut, diri tut. Tamam mı?

E.G.: Tamam baba.

E.G.: İfadende bir değişiklik yapmak ister misin? dedi, yok dedim. Hepsi doğru. Mağdurum ve serbest bırakılmamı istiyorum. 1-2 dakika sürdü.

B.G.: Avukat geldi mi?

B.G.: Karar ne dedi buradaki gardiyanlar? Ben de bilmiyorum dedim karar ne verdi. İnşallah serbest bırakılırsın dedi.

A.G.: Oğlum Allah büyüktür, Allah her kapıyı açar.

E.G.: Baba benimki (avukatla görüşme) çok kısa sürdü.

A.G.: Hiç moralinizi bozmayın. Kendinize hadise etmeyin. Allah büyüktür oğlum, bu kötü günler geçecek. Rabbim bu dar kapıyı belki geniş bir kapıyla açacak.

DAKİKA DAKİKA HAREKETLERE YER VERİLDİ

Öte yandan hazırlanan iddianamede, şüphelilerin tümünün alınan HTS ve baz kayıtlarının ayrıntılı tetkikiyle jandarma personeli tarafından analiz raporu hazırlandığı, alınan HTS kayıtlarının baz istasyonlarından faydalanılarak tam olarak yerlerinin tespiti edilebilmesi amacıyla bilirkişi olarak görevlendirme yapılması sonucunda ilgili bilirkişinin olayın gerçekleştiği Tavşantepe Mahallesi’ne geldiği, jandarma personeliyle birlikte olayın gerçekleştiği yerlerde fiili olarak ölçüm yaparak servis sağlayan ana ve ara bazların belirlendiği, yapılan ölçümler ve baz istasyonu tespiti sonucu hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.

Bilirkişi raporunda, olayın gerçekleştiği tarih olarak 21 Ağustos’ta 15.13 ile 15.20 saatleri arası belirtilerek, şüpheliler S.G., E.G. ve Y.G. ile N.B.’ın HTS kayıtlarının alındığı, olayın olduğu A.G.’ın ikameti çevresi, S.G.’ın ikameti ve çevresi ve ara yollar, okul, Kur'an kursu, S.G.’ın Uzunbahçe tarafından bulunan tarlası ile ara yolları, Narin’ın cesedinin bulunduğu yer ve çevresinde, köyün giriş çıkış istikametlerinde titiz bir şekilde 3 GSM operatörünün ana baz ve yan bazlarının tespitinin yapıldığı, daha sonra bu bölgelerde ekip olarak dar alan baz çalışması yapıldığı kaydedildi.