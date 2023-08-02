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Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin beyin kanaması geçirdi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin beyin kanaması geçirdi
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İzmir'de CHP'li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin bugün bir internet gazetesini ziyaretinin ardından fenalaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

İlk belirlemeye göre beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin'in entübe edildiği öğrenildi.

AA

Etiketler izmir narlıdere belediye başkanı beyin kanaması ali engin
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