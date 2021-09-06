Nasuh İstanbuli yayınladığı ''Yanağı Gamze'' videosu ile sosyal medyayı salladı

Paylaştığı her video ile Sosyal Medya’da büyük ses getiren Nasuh İstanbuli, en son okuduğu ''Yanağı Gamze'' parçası ile 2 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı videoyu saatler içerisinde 7 milyon üzeri izleyici ve binlerce yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Nasuh İstanbuli, farklı yorumuyla, sesiyle, kişiliği ve duruşuyla farkını ortaya koymayı başarmıştır.

Duyguların adamı ismiyle tanınan Nasuh İstanbuli, İş dünyasında başarılarından dolayı kendinden bahsettirerek değişik projelere imza atan başarılı bir duruş şekliyle ilerlemektedir. Dünya çapında takip edilen ve sevilen Nasuh İstanbuli, Dijital medyayı çok iyi kullanmayı başarmaktadır. Yoğun iş temposu ve yaşantısından dolayı, magazin programları tarafından gelen teklifleride geri çevirmek zorunda kalmaktadır. Renkli kişiliği ile tanınan Nasuh İstanbuli yeni projelerinin yakın zamanda yayınlanacağını söylemeyi de unutmadı. Sanatçıyı nasuhistanbuli kullanıcı adıyla Instagram başta olmak üzere Sosyal medya üzerinden haberler alabilir ve takip edebilirsiniz.