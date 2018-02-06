Nasuh Mahruki beraat etti

İstanbul 52’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 1 yıl 2 aydan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Nasuh Mahruki katılmadı.

Mahkeme katıldığı bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret’ ettiği iddiasıyla yargılanan AKUT’un kurucusu Nasuh Mahruki’nin hakaret kastı ile hareket etmediğine dair beyanı, dava konusu ifadelerin söylendiği yer ve zaman unsuru da gözetildiğinde, sözlerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraatına karar verdi.