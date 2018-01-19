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  3. 19 Ocak 2018 23:47

NATO Hava savunma sistemleri kuruldu ! Hazır bekliyor

Kahramanmaraş'ta konuşlu NATO hava savunma sistemleri Suriye'den gelebilecek olan saldırılara karşı hazır hale getirildi.

NATO Hava savunma sistemleri kuruldu ! Hazır bekliyor
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Kahramanmaraş'ta konuşlu NATO hava savunma sistemleri, Suriye'den gelebilecek muhtemel saldırılara karşı hazır hale getirildi.

AA muhabirinin bölgedeki güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İtalya'dan 2016 yılında deniz yoluyla İskenderun Limanı'na getirilip ardından Kahramanmaraş'a kurulan hava savunma sistemleri, sınır güvenliğine yönelik tedbirler kapsamında devreye alındı. 

Muhtemel Afrin operasyonunun konuşulduğu şu günlerde de gerekli bakım ve denetimleri yapılan sistemin, muhtemel bir tehdidi anında bertaraf edebilecek kapasitede olduğu kaydedildi. 

İtalya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nicola Lanza De Cristoforis, önceki gün Kahramanmaraş'a gelerek, hava savunma sistemlerinin konuşlu bulunduğu kışlada incelemede bulunmuştu. 

AA

hava savunma sistemleri , nato , suriye , kahramanmaraş
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